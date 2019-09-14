Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi 12’nci gününe girdi. Dün üç ailenin daha katılmasıyla oturma eylemindeki aile sayısı 28’e çıktı. Dağa kaçırıldığını iddia ettikleri kayıp oğulları Tuncay Bingöl’ün (19) İstanbul’dan gelen ailesi Şevket ve Fatma Bingöl çifti, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Fatih Demir (24) için gelen anne Sevdet Demir (55) ve 2015 yılında Bitlis’te kaçırılan oğlu Yetiş Top’un (23) annesi Saliha Mert (42) HDP önündeki diğer ailelere dâhil oldu.

BEŞ SENEDİR HABER YOK

Fatma ve Şefket Bingöl çifti küçük oğullarıyla birlikte İstanbul’dan gelip evlat nöbetine katıldı. Oğlu Tuncay Bingöl’ün 2014 yılında iş bulduğunu, işe gideceğini söyleyip bir daha gelmediğini ifade eden anne Fatma Bingöl, 5 senedir çocuğunun kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını söyledi. Anne Bingöl “Ne bir ses, ne bir seda hiçbir şeyi yok çocuğumun. Sabah evden çıktı akşam saat 17.00’da geldi. Sabah çıktığı zaman ‘İş aramaya gidiyorum’ demişti. Akşam saat 17.00’da geldi ben de çocuğumu okuldan getiriyordum. ‘Anne, ben iş buldum. Akşam saat 21.00’de eve geleceğim’ dedi. Sonra kayboldu. Biz çocuklarımızı birileri dağa götürüp öldürsün diye büyütmüyoruz. Çocukları böyle yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

EY CİĞERİM ÇIK GEL!

Oğlu Fatih Demir’e kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan Sevda Demir, çocuğunun dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutuyor. Oğlundan 4 yıldır haber alamadığını ifade eden Demir “(HDP ve PKK) Onlara lanet olsun. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlumu istiyorum. Biz onları (HDP) sevmiyor, onları desteklemiyoruz. Allah kahrı perişan etsin” diye konuştu. Oğluna seslenen anne Demir “Fatih oğlum eve gel. Oğlum bizim onlarla alakamız yok, aynı davada değiliz. Ey ciğerim çık gel” diye konuştu.