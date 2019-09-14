Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 2015 yılında 14 yaşındayken HDP’liler aracılığıyla kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılan anne Saliha Edizer, 9 Eylül’de katıldığı eylemi oğluna kavuşuncaya kadar sürdüreceğini söyledi. Kendi isteğiyle eyleme katıldığını belirten Edizer, HDP’lilerin çocuğunu kandırdığını, bu sebeple onlardan evladını getirmesini istediğini anlattı. Anne Edizer “Çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım. Eylemim devam edecek. Anneleri gördüm, burada eylemdeydiler. Ben de katılmak istedim” ifadelerini kullandı. Dağa 14 yaşındayken kaçırılan kızı Mekiye Kaya için oturma eyleminde yer alan Hüsniye Kaya (55) da dokuz gündür oturma eyleminde bulunduğunu, kızından hiç haber alamadığını söyledi. Eylemlerini çocuklarına kavuşuncaya kadar sürdüreceklerini ifade eden Kaya “Hastayım. Artık dayanamıyorum. Yüreğim paramparça oldu. Kızıma kavuşuncaya kadar buradan ayrılmıyorum” diye konuştu. Acılı annelerin oturma eylemine sanatçılardan destek geldi. Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Hazım Körmükçü ve Muazzez Ersoy, HDP İl Başkanlığı binası önünde aileleri ziyaret etti. Bir destek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Oturma eylemine katılan aileleri ziyaret eden Soylu ‘’Diyarbakır’da, Mardin’de, Kızıltepe’de, Nusaybin’de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, biz de biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz’’ dedi.