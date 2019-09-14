Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkiinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca yapılan alçak saldırının arkasında yine terör örgütü PKK çıktı. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yedi kişi hayatını kaybetmiş, on kişi de yaralanmıştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik birimleri, olay yerinde patlamadan bir saat evvel belediyeye ait bir aracın görüldüğü bilgisi ulaştı. Bombanın belediye aracıyla getirilip, iş makinesi ile tuzaklandığı belirlendi.

Bunun üzerine hemen soruşturma başlatan polis, şüpheliden HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile HDP İlçe Başkanı A.K ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A’yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Bir önceki dönem görev yapan DBP’li Kulp Belediye Başkanı Metin Dinar da terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Hendek açma konusunda PKK’lı teröristlere destek veren Kulp belediyesine ait bazı kepçe, araç ve tekerlekli iş makinelerine el konulmuş, bazı belediye çalışanları cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP’li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntülerin incelendiği bildirildi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK’lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü.

Olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık bir buçuk metre eninde çukur oluştu. Odun yüklü traktörün olay yerinin ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalar ile odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü.

Saldırıda, Siraç, Ömer ve Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel ve Sinan Diğer hayatını kaybetmişti.

‘PKK’SIZ SÖZDE KINAMA

HDP ise saldırının ardından PKK adını ağzına almadan olayı kınadı. HDP Kulp İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü’nün gözaltına alınmasından da rahatsız olan HDP, bunun bir algı operasyonu olduğunu savundu. Her daim PKK savunuculuğu yapan HDP yönetimi, açıklamasında “Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hâle gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.