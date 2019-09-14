Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milleti savaşla, çatışmayla tehdit etmeye başladı. Terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekleyen HDP’li Güven “Bu, devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” dedi. HDP’li Güven’in sözlerine reaksiyon gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK ve onu destekleyen HDP problemi var” dedi.