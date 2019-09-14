Milleti savaşla, çatışmayla tehdit etmeye başladı. Terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekleyen HDP’li Güven “Bu, devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” dedi. HDP’li Güven’in sözlerine reaksiyon gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK ve onu destekleyen HDP problemi var” dedi.
Vekil değil PKK sözcüsü
14.09.2019 - 07:52 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP, yarım ağızla saldırıyı kınarken Diyarbakır’da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek kayyum tayinleri hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
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650221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650221.aspx
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