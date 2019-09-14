Türkiye’nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığını anlatan Saraçoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2020 yılında isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ata tohumu verileceğini söyledi. Saraçoğlu, ata tohumunu alan kişilerin bunları çoğaltmakla yükümlü olduklarını anlattı.
Ata tohumları 2020’de ücretsiz dağıtılacak
14.09.2019 - 09:24 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ata tohumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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