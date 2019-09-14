Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.
İşte Çankırı depremi görüntüleri
14.09.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çankırı,deprem,görüntü,story_,
650248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650248.aspx
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