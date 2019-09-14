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MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi
14.09.2019 - 11:58 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi. "
Etiketler : msb,ırak,kuzey,hedef,
650272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650272.aspx
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