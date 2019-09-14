İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir
14.09.2019 - 12:29 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
650277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650277.aspx
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