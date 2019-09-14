İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat  timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."