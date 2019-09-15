Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olan ve gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile yarışmada 6'ncı olan Beytullah Eroğlu ve 8'inci olan Sevilay Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, "Finallerde büyük heyecan yaşadık. Gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.