Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da annelerin evlat nöbetine katılımı günden güne artarken, bölge halkının da terör örgütü PKK’ya yönelik tepkileri büyüyor. Örgüt, yükselen bu sesi kesmek için önceki gün Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivili şehit etti. Bomba katliamı ile PKK bölgede yaşayan halkı korkutacağını düşündü ama bu çırpınışı da ters tepti... Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde birçok vatandaş dün “Teröre Lanet Kardeşliğe Davet” yürüyüşü ile seslerini daha da yükseltti. Van, Muş, Ş.Urfa, Bingöl, Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Ağrı, Tunceli ve Bitlis’te on binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik oldu.

HAKKÂRİ: Gerçekleşen yürüyüşe 10 bin kişi katıldı. Şehir Stadyumu’nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkâri temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir’, ‘PKK şaşırma, sabrımızı taşırma’ sloganları attı.

Hakkari’de ‘teröre lanet kardeşliğe davet’ yürüyüşü

ÜÇ DİLDE ‘YETER ARTIK’

BİNGÖL: Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yürüyüş gerçekleşti. 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi. Mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi. Tan “Geçmişi katliamlarla dolu olan hain, alçak PKK terör örgütüne bir kez daha vatanseverlerin diyarı Bingöl’den sesleniyoruz. ‘Yeter artık’ diyoruz, ‘edi bese’, ‘Hın bes’ diyoruz. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler” diye konuştu.

ELÂZIĞ: Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK’yı lanetledi.