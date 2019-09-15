Güven, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” ifadelerini kullanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Bu arada İYİ Parti, iktidara çağrıda bulunarak, Güven’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15.09.2019 - 03:33 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler : leyla güven,leyla güven hdp,
650385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER