Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” ifadelerini kullanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Bu arada İYİ Parti, iktidara çağrıda bulunarak, Güven’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.