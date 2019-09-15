Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak.