17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak.
Teknofest’te 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak
15.09.2019 - 03:35 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.
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