Bu kapsamda, tehdidin, radar tarafından tespit, takip ve sınıflandırılmasının ardından elektro-optik sistemlerle teşhisini sağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi’ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi. Konya Karapınar’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.
‘İHTAR’a 40 mm’lik bombaatar
15.09.2019 - 04:01 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN askerî ve sivil kritik te-sislerin mikro/mini İHA tehditlerine karşı korunmasında kullanılan çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.
Etiketler : iha,ihtar,aselsan,
650388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650388.aspx
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