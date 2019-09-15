Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre'deki Avustralya'nın Quennsland şehrine bağlı Stanthorpe kasabasında muhasebecilik yapan Alyssa Dunn, masa başı işinden sıkılınca dünyanın farklı ülkelerini gezmeye karar verdi.

Gezisinin maddi yükünü en aza indirmenin hesaplarını yapan Dunn, internet ortamında kurulan ve gezginlere gittikleri şehirleri çalışarak tanıma fırsatı sağlayan uluslararası bir kültürel değişim programına üye oldu.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNE GELDİ

Dunn, bu program ile zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip "medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Programa ev sahibi kapsamında üye olan ve 2015 yılında devletin sağladığı teşviklerle kurulan Eydın-Cevan Süt Üretim Çiftliği'nde çalışmaya başlayan Dunn, yaşadığı şehirden 12 bin 200 kilometre uzakta farklı kültürleri tanımanın mutluluğunu yaşıyor. Barınma ve yemek ihtiyacı çiftlik sahiplerince karşılanan Dunn, çiftlikte büyükbaş hayvanlar ile damızlık buzağıların bakımı, yemlenmesi ile bahçe işlerini yapıyor. Mesaisi bittiğinde ve izinli günlerinde ise bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Dunn, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve kent müzesine adeta hayran kaldı.



"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Dunn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofiste çalışmaktan sıkılınca dünyanın farklı kültürlerini tanımaya karar verdiğini söyledi. İnternette karşısına çıkan uluslararası bir kültürel değişim programı vasıtasıyla planladığı geziyi hayata geçirdiğini anlatan Dunn, "Sıkıcı geçen iş hayatımda bir değişiklik yapmak istedim ve bu dünyanın bir parçası olan farklı kültürleri tanımaya karar verdim, fakat bu gezinin bir de maddi külfeti olacaktı. Hemen araştırmaya başladım ve internetteki bu fırsatı görünce çok heyecanlandım. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim ve binlerce kilometre uzaktan, Avustralya'nın küçük bir kasabasından buraya geldim." diye konuştu. Hayvanların günlük bakımı, bahçe işleri gibi birçok konuda çiftlikteki çalışanlara yardımcı olduğunu belirten Dunn, mesai bitimi ve izin günlerinde ise bölgeyi gezdiğini dile getirdi.