Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesini sıvamak için kurulan 2. kattaki iskeleden düşen sıva işçisi Şerif Arslan (48) ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şerif Arslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 4 çocuk babası Şerif Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
15.09.2019 - 12:38 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da inşaattan düşen bir işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,inşaat işçisi,kaza,
650460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650460.aspx
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