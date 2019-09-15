Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Faik Korkmaz (26), Hüseyin Yıldız (36), Metin Korkmaz (28) ve Adem Yıldız'ın (27) ardından Mehmet Korkmaz (33) da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.