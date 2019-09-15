Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İvrinde ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alaca (60) kendisine ait tarlada römorklu traktörüyle çalışırken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini toplamak için manevra yapan Alaca, römorkun da etkisiyle traktörü devirdi. Devrilen aracın altında kalan Alaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.