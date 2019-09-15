Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
Denizli'de orman yangını
15.09.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Etiketler : denizli,orman yangını,
650486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650486.aspx
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