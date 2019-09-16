Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

OKURKEN KAÇIRDILAR

Oturma eylemini 14 gündür sürdüren ailelerin sayısı, dünkü katılımlarla 34’e ulaştı. Terör örgütü tarafından beş sene evvel 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum Horasan’dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla’da üniversite okuduğunu söyledi. Bu şehirden tanımadığı bir kişinin kendisini aradığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığı bilgisinin verildiğini belirten Coşkun, “İbrahim’e kavuşma ümidiyle buraya geldim. Beş senedir haber alamıyorum. PKK’yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin” dedi.

KOBANİ’DE GÖRDÜM

Bursa’dan gelen Türkan Mutlu da o dönem 17 yaşındaki kızı Ceylan Şeyma Tekin’in 7 yıl önce örgüte götürüldüğünü anlattı. Mut u, “Balıkesir’de üniversiteyi kazanmıştı. Tam kayıt yaptıracakken kaçırdılar. Kızımı televizyonda Kobani’de teröristlerin arasında gördüm. HDP’den kızımı istiyorum” diye feryat etti.

YANINIZDAYIZ

Spor kulüplerinin taraftar grupları, yayımladıkları ortak bildiriyle çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin Diyarbakır’daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek oldu. Galatasaray’ın “UltrAslan”, Fenerbahçe’nin “Genç Fenerbahçeliler”, Beşiktaş’ın ise “Çarşı” isimli taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından “Taraftar gruplarının ortak bildirisi” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, annelerin yanında olunduğu vurgulanarak “Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan annelerimizin yanındayız. Bizler taraftar grupları olarak en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, bu feryadın son bulmasını, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz” denildi.