İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Tunceli'deki operasyonda 1 terörist öldürüldü
16.09.2019 - 08:11 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : tunceli,pkk,terörist,
650601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650601.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER