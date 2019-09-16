Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.