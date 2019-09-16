Zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya Köşkü’nde
16.09.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan ruhani görüşmesi,
650634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650634.aspx
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