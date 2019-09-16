Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da bulunan HDP il binası önünde anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar'a kavuşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.

Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Eyleme katılan aile sayısı 45'e yükseldi

Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Diyarbakır'da, annelerin evlat nöbeti 14'ncü gününde devam ediyor. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 45'e yükseldi.

Vahide Sunar, oğlunun fotoğrafıyla HDP İl binası önünde oturmaya başladı.

Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz

Son olarak anne Vahide Sunar, Diyarbakır'a giderek çocuğuna kavuşmak için diğer annelerin yanında yer aldı. Sunar “Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz” dedi.

İran'dan 10 aile katıldı

Diyarbakır'daki eyleme katılan aile sayısı İran'dan 10 ailenin gelmesiyle birlikte 45 oldu.