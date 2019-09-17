Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir’de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi’nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı.
İzmir Çeşme'de deprem oldu
17.09.2019 - 03:40 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Çeşme İlçesinde akşam saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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