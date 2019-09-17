Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağ, teşkilat eğitiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdiği talimatının ardından hazırlanmaya başlayan bir çalışma olduğunu, Tanıtım Medya, Ar-Ge ve Teşkilat başkanlığı olarak birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Partilerinde düzenlenen siyaset akademisiyle bugüne kadar parti içinden ve dışından 100 binden fazla insana eğitim verdiklerini hatırlatan Dağ “Ekim ayında kongre sürecimizin başlamasıyla teşkilat eğitimine de başlayacağız. Tek seferde 10 binden fazla üyemize eğitim vereceğiz. Bir nevi davamızı, ilkelerimizi ve değerlerimizi ortaya koyacak bir eğitimi tüm teşkilatlarımıza yapacağız. Tüm teşkilatımızın bir yenilenmeden ve tazelenmeden geçirmiş olacağız. Önce eğitimlerimizi yapacağız sonra bunu kongreyle taçlandırma imkânı bulacağız” dedi.

Dağ, iktidarları boyunca Türkiye’de sağlık, eğitim, ulaştırma konusunda yaptıkları çalışmalar anlatacaklarını vurgulayarak “İnşallah yaşayacağız eğitim çalışması sayesinde birçok kardeşimiz hem kadrolarda ciddi anlamda ülke yönetimi noktasında geldiğimiz boyut, partimizin misyonu, vizyonu 2035 ve 2023 hedeflerini nasıl hayata geçireceğimizi ortaya koyacak bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.