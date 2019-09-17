Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli üç savcının yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, yurt dışından gelen bilgiler ile Türkiye genelindeki tüm savcılıklardan gelen dosyalar değerlendirilerek, şüpheli listesi oluşturuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce isim, FETÖ/PDY’nin yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerde örgüt üyesi vasfıyla ve üst seviyede görev almış olması kriterleriyle değerlendirildi. Bu çalışma sonunda FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısı altı binin üzerinde olarak belirlendi. Yürütülen soruşturmalarda hangi ülkede nasıl bir yapılanması olduğu, kimlerin faaliyet gösterdiği delillerle toplanarak yakalama kararı ve iade talepleri oluşturuluyor.

Soruşturmada şüpheli listesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen de yer alıyor. Gülen’in örgütün halen aktif olan yurt dışı yapılanmasını yönettiği belirtiliyor. Örgütün yurt dışı yapılanmasının Türkiye’deki modelle faaliyet gösterdiği belirlenirken, FETÖ’nün Türkiye’yi bir prototip gibi görerek, edindiği deneyimi kullandığı ifade edildi. FETÖ’nün başta Avrupa’dakiler olmak üzere birçok ülkede terör örgütü gibi değerlendirilmediği, dini bir oluşum gibi kabul edildikleri kaydediliyor. Örgüt üyelerinin son derece rahat hareket ettiği, okullarına öğrenciler almaya, eğitim vermeye devam ettiği tespiti yapılırken, aynı Türkiye’de olduğu gibi her ülkede devlete sızma girişimlerini de sürdürdükleri belirlendi. Ekonomik olarak varlıklarını korumaya devam eden örgütün, okullarına ağırlıklı olarak o ülkenin ileri gelen devlet yetkilileri ve etkili kişilerin çocuklarını alma gayreti içinde oldukları tespiti yapıldı.