Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Millî Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Altı gün sürecek festivalde çeşitli şovlar, yarışmalar ve ürün tanıtımları düzenlenecek. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) festival kapsamında gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. SSB standında gerçekleştirilecek Sanal Gerçeklik Etkinliği ile gençler, ALTAY tankı, TCG Anadolu Gemisi ve ATAK helikopterlerinin içinde olacak.