Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSPARK’ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan “İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Saraçhane önündeki eylemimiz devam ediyordu. Eylemlerimizi buraya da taşıdık” dedi. İSTGÜVEN AŞ’de çalışırken işinden çıkarılan Munife Fırat da “Bir SMS ile işimizden olduk. İşimizi geri alıncaya kadar buradaki eylemimize devam edeceğiz” dedi.