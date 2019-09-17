İSPARK’ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan “İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Saraçhane önündeki eylemimiz devam ediyordu. Eylemlerimizi buraya da taşıdık” dedi. İSTGÜVEN AŞ’de çalışırken işinden çıkarılan Munife Fırat da “Bir SMS ile işimizden olduk. İşimizi geri alıncaya kadar buradaki eylemimize devam edeceğiz” dedi.
İBB’den çıkarılan işçiler CHP önünde
17.09.2019 - 05:54 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
Etiketler : ibb,chp,işçi,
650788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650788.aspx
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