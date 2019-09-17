Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 35 oldu. Oturma eylemine katılan Vahide Sunar, yaptığı açıklamada, oğlu Ahmet’ten 5 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını söyledi. “Oğlum 2014 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır’ın Dicle ilçesine çalışmak için gitti. O günden beri kendisinden haber alamadım. PKK’dan şüpheleniyorum” diyen Sunar, televizyonda evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yapan anneleri görerek, oturma eylemine katılmak için geldiğini belirtti. Sunar, oğlunun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini dile getirerek “Buradaki aileleri gördüm, cesaret aldım ve geldim. Engelli çocuğum var. Fırsat buldukça HDP il binası önüne gelerek eyleme katılacağım” dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat çığlığı sınırları aştı. HDP önündeki oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK tarafından kaçırılan beş aile daha dâhil oldu. On kişiden oluşan İranlı beş aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

İranlı Fehim Hakimi, altı yıldır çocuğu İlyas’tan haber alamadıklarını belirterek, burada oturan ailelerin kendileri için de umut olduğunu söyledi.

Kardeşinden dokuz yıldır haber alamadıklarını belirten Rustem Abduli ise aileleri televizyonda gördüklerini ve gelip buradan seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, partililerin kendisine hakarette bulunduğunu belirterek parti binasına girmek istedi. Bunun üzerine araya giren güvenlik güçleri, Akkoyun’u sakinleştirmeye çalıştı.

Yeğeni için oturma eylemi yapan, HDP önünde yaşanan gerginlikte HDP’lilere ve PKK’ya tepki gösteren Muhittin Avunan da “Askerimize, polisimize silah sıkıyorlar, benim polisime, askerime silah sıkmasınlar, dara gelince de hemen polisi çağırıyorlar, çağırmasınlar o zaman. Gidiyorlar PKK’ya YPG’ye sığınıyorlar. Benim yeğenim asker, dört ay askerlik yaptı, kaçırdılar. Asker olmasa polis olmasa biz bu memlekette nasıl yaşayacağız? Burayı Suriye gibi yapacaklar. Vallahi de billahi de Suriye gibi yapacaklar” dedi.



KULP’TA 5 TUTUKLAMA

Bu arada, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 köylünün şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili, aralarında HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın da bulunduğu 5 şüpheli dün savcılığa çıkarıldı. Başkan Taş ile birlikte, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



HDP’DEN BİR ARABA BATTANİYE

Eylem yapılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’ndan dün balya balya battaniye çıkarılarak bir minibüse yüklendi. Aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce “Burada çocukları yatırıp sonra dağa kaçırıyorlar” diyerek HDP’lilere tepki gösterdi.