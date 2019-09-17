Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu ve Asya Katılım Bankası A.Ş nezdindeki hesaplarında mevduat artışı olduğu tespit edilen ve çeşitli kurumların eski çalışanı olan toplam 35 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde 17/09/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde işlemleri devam ettiği bildirildi.