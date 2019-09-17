Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Bucak’ta faaliyet gösteren örgüte ait şirketlerde görev alan C.A. adlı kadın şüpheli Tarsus’ta gözaltına alındı.
FEM Dershanesinde öğretmenlik yapan C.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
17.09.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan yakalaması olan 1 kişi yakalandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Bucak’ta faaliyet gösteren örgüte ait şirketlerde görev alan C.A. adlı kadın şüpheli Tarsus’ta gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,pdy,yakalama,örgüt,story_,
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