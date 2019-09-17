Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Bucak’ta faaliyet gösteren örgüte ait şirketlerde görev alan C.A. adlı kadın şüpheli Tarsus’ta gözaltına alındı.
FEM Dershanesinde öğretmenlik yapan C.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.