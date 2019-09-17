Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 58. yıl dönümünde anıldı. Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen tören okunan Kur'an ile başladı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Menderes'le birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Soylu, "17 Eylül 1961’de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istisnasız tüm kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip oldukları zaman, bilmeliyiz ki hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir taarruza bir daha meyil edemeyeceklerdir. Etse bile milletimiz izin vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi, darbecilerin uçaklarına, tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin istikrarına ve demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi şurada her yıl yaptığımız buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbeye karşı oluşturduğumuz ortak demokrasi bilinci ve teyakkuzudur." diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına çok büyük iftiralar atıldığını söyleyen Soylu, “Bu insanların karşı karşıya kaldıkları iftiralar, sadece bu insanların şahsına atılan iftiralar değildir. Bu millete atılan iftiralardır. Siz severseniz, siz iktidara getirirseniz, siz tutarsanız, siz dua ederseniz, siz onlarla beraber olursanız, sizin sevdiklerinizi böyle yaparız diye millete yapılan bir hakarettir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında demokrasi mücadelesinin yanı sıra PKK ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, “PKK terörüyle mücadele ediyoruz ve Allah’ın izniyle neredeyse bitirme noktasına geldik. Kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bir yandan içerde jandarmamız ve jandarmamız tarafından gerçekleştirilen terör operasyonları, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonları, diğer yandan ‘Pençe Harekatı’ bu ceraatı Türkiye’nin bağrından çekip alıyor. Son iki yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 78 oranında azalmış ve 600’ün altına düşmüştür.” dedi.

"Türkiye'nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır"

Törene katılan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de acılarının hala tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Sesi titreyerek konuşmasını sürdürebilen Ümran Menderes, "27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye'nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır. Demokrasi katledilmiştir. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Akılalmaz işkencelere, hakaretlere maruz kaldılar. Buna rağmen ölüme giderken bile ilkelerini düşünüyorlardı. Darbeler, kalkışmalar hiç olmamalıydı. Ülkemize çok pahalıya mal oldu. Hizmetler durdu. Çok iyi yetişmiş politikacılar, politikadan uzaklaştırıldı. Başvekilimiz ve diğer vekillerimiz düzmece bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiler. Neticede akılda kalan 'köpek' ve 'bebek' davası oldu." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anan Menderes, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ancak bunların üstesinden gelineceğini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Adnan Menderes'in milletin gönlünde silinmez bir yer edindiğini, darbecilerin ise milletin vicdanında hak ettikleri müebbet hükmü giydiklerini vurguladı.

Tören, Demokrasi Şehitleri'nin mezarları başında okunan Fatihalar ile sona erdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Turgut Özal'ın Anıt Mezarı'nı da ziyaret ederek dua etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da törene katılanlar arasında yer aldı.