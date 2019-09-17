Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”
Pençe harekatı hız kesmiyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.09.2019 - 13:53 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatında 2 PKK’ lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : pençe-3,terörist,etkisiz,
650867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650867.aspx
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