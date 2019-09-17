Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”