Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Çaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Akkaya (25) kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek deniz kıyısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan şahsın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, Akkaya’nın arkadaşlarını ifadelerini almak için karakola götürürken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.