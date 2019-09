Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evladı için HDP’nin kapısına dayanan Hacire Akar’dan cesaret alan anaların sayısı günden güne artıyor. Eylemin başladığı günden bu yana her türlü baskıyı göğüsleyen annelerin kararlılığı sayesinde tek kişilik eylemin boyutu kısa sürede toplu bir harekete dönüştü. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15’inci gününde 38’e yükseldi.

Hükûmeti hemen her sosyal-siyasal olayda yerli yersiz hedef alan sanatçılardan ses çıkmazken, eylemleri değersiz kılmak adına dört koldan saldırı devam etti.

Eylemlerin karşılık bulmasından rahatsız olan HDP Milletvekili Leyla Güven, PKK’ya katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuş “Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” diyerek gözdağı vermeye çalışmıştı.

Dün de benzer açıklama PKK’dan geldi. Annelerin eyleminden rahatsızlık duyduklarını açıklayan PKK, yayınladığı videoda örgüte 47 gencin daha katıldığını belirterek ‘hâlâ ayaktayız’ mesajı vermeye çalıştı.

Bu süreçte FETÖ de boş durmadı. 15 Temmuz darbesi sonrası tutuklanan askerî öğrencilerin yakınları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 30 Eylül tarihine kadar oturmaya devam edeceklerini açıklayan grup, 1 Ekim’de Meclis binası önüne gideceklerini duyurdu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasının önü ise, KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen Cemal Yıldırım’ın eylemine sahne oldu. Uyarılara rağmen eylemine devam eden Yıldırım, gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her daim arka çıktığı Cumartesi Anneleri de eylemleri provoke etmek için sıraya girdi. 754. kez Taksim’de bir araya gelen Cumartesi Anneleri, evlatları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri kınayan açıklamalar yaptı. Okudukları bildiride “Yanlış yerde oturuyorlar. Oturması gerekilen yer bu ülkeyi yönetenlerin ofislerinin, bakanlarının önüdür “ denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin “O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır” diyerek eylemleri değersiz kılmış, açıklamaları büyük tepki toplamıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da PKK yandaşlarına arka çıkıp “Siz ‘Cumartesi Anneleri’ni bir kenara attınız, onların sesine kulaklarınızı kapattınız. Şimdi HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlardan indirmiyorsunuz” diyerek hükûmeti eleştirmişti.

Ancak bütün bu karşı hamlelere rağmen Hacire Ana’nın çaktığı kıvılcım kısa sürede meşaleye dönüştü. 15 günlük süreçte HDP’liler tarafından çok sayıda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan anneler yılmadı. Dün de Üzeyir Nergiz, 4 yıl önce üniversite öğrencisi olduğu Kars’ta PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Osman Etik için HDP önündeki eyleme dâhil oldu. Nergiz “Hepimiz onu özledik. Gelsin teslim olsun ve ben şu an ölümü göze alıp gelmişim” dedi.

TEHDİT ZANLISI YAKALANDI

Bu arada oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen Süleyman B. (19) yakalandı. Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.