Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına dün başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar onarlı gruplar hâlinde getirildi. Örgüt elebaşısı Adnan Oktar ile Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş birlikte salona alındı. Diğer sanıklar, isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturturken Oktar "1" numaralı sandalyede yer aldı. Oktar’ın beyaz takım elbise giydiği görüldü.

Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne süren Adnan Oktar "Yerli ve millî bir insanım. Fetullah Gülen’in akli dengesi yok." iddiasında bulundu. Oktar, müşteki avukatın “Örgüt üyelerinin mallarını tüketene kadar kullandınız mı?” sorusuna ise “Ben 65 yaşındayım, tek bir malım, mülküm, param yok. Tek kuruşluk birikimim yok” cevabını verdi.

GİZLİ BİLGİLERİMİ ÖZ’E VERDİLER

Oktar grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan da müştekiler arasındaydı. Saçan "Ergenekon soruşturmasında müdahil oldular. Benim kendimde bile olmayan gizli sicil dosyalarımı Zekeriya Öz'e verdiler. Bunlar dava dosyasında var" ifadelerini kullandı. Duruşma, bugüne ertelendi.

Adnan Oktar mağduru davul zurnayla oynadı

Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde duruşma öncesi ilginç bir eylem vardı. Kendisini Oktar'ın mağdur ettiğini öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, cezaevi önünde davul zurna çaldırıp oynadı. Alan, kutlamanın gerekçesini şöyle anlattı: On altı yaşındaki kızlarını Oktar'a kaptıran Elvan Koçak Ağabey’imizle birlikte onları kurtarmak amacıyla ciddi bir mücadeleye girdik. O esnada herhangi bir hakaretim dahi olmamasına rağmen Adnan Oktar, beni kendisini öldürmeye teşebbüsle suçladı. Bu yüzden bir süre tutuklu kaldım. Beş-altı arkadaşımıza da organize şekilde suç duyurusunda bulundular. Halen mahkemede uğraşıyorlar. Benim davam kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapmıştır. Çete liderini almıştır.