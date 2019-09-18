Ayrıntılar geliyor...
'FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bize FETÖ ile mücadele dersi vermesin'
18.09.2019 - 10:42 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül:" Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar."
Etiketler : fetöcü,fetö ile mücade,adalet bakanı gül,
651029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER