Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ

Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Anneler büyük bir vicdani haykırış içerisindeler. Bu annelerimizin haykırışının toplumun geniş kesimlerinde etki etmesi de son derece önemlidir. Türkiye'ye geniş geniş yer veren yabancı basın organlarının annelere bu kadar sessiz kalması dikkat çekici bir meseledir.

YARGI REFORMU PAKETİ

Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişini şeffaflaştıracak. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ

3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

ABD ile anlaşamadığımız pek çok konu vardır, müttefiklik ilişkisinin sahaya yansıtılması konusunda sıkıntı var. İlişkilerde pozitif ilerleme de söz konusu. 100 milyarlık ticaret hedefi için somut yol haritası ortaya çıktı. Türkiye, bölgesinde güvenliğin ve barışın kilit unsuru. Türkiye patriot konusuna da olumlu yaklaşmaktadır.

İSRAİL SEÇİMLERİ

Mevcut başbakan ırkçı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yaklaşımlar seçim sonucunu garantilemek için ortaya konmuştur. Ortaya konan yaklaşım barışı sabote etmektedir.

SUUDİ ARABİSTAN'DA RAFİNERİYE SALDIRI

Saldırının arkasında kim var bilemiyoruz ve kınıyoruz.