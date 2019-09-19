Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yediden yetmişe çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ana sahnede gün boyunca performanslar ve yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. Festivalde, “Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri”, “Roketimi Tasarlıyorum”, “Desenli Kanatlar”, “Havacılık ve Uzay”, “Nanoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri”, “Elektronik Programlama”, “Robotik Kodlama”, “Mobil Uygulama ve Programlama” konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler yerli ve millî birçok teknolojiyi yakından görme fırsatı buldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, beşinci nesil savaş uçağı Millî Muharip Uçak’ın bire bir modelini ilk defa sergiledi. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, gösteri yaptı. Ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, ağır sınıf taarruz helikopteri sergilendi. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açıldı. BMC’nin yeni geliştirdiği pikap da ilk defa festivalde görülebiliyor. Festival, 22 Eylül’de sona erecek.



Akıncı’nın ilk uçuşu ekimde

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı ekim ayında uçurmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar şunları söyledi: Yerli ve millî olan Akıncı’da birçok alt sistem var. Mesela millî akıllı mühimmatlar, seyir füzesi, havadan havaya füze, ön tarafına takılacak gelişmiş radar sistemi var. Bu hava hedeflerini tespit edip vurabilme kabiliyetini kazandırıyor. Dünyanın bu sınıftaki en modern İHA’sı olacak.







Genel maksat helikopteri Gökbey.



SOLOTÜRK hayatı durdurdu

TEKNOFEST kapsamında gösteri yapan SoloTürk’ün akrobatik hareketlerini izlemek isteyen birçok sürücü araçlarını yol kenarına park etti. Bazı vatandaşlar otobüsten inerek bazıları da arabanın üzerine çıkarak seyretti. İHA



BMC’nin yeni geliştirdiği pikap ilk defa festivalde sergilendi.



Türkiye’yi temsil ediyor

World Drone Cup’ta dünyanın en kabiliyetli drone pilotları yarışıyor. On bir yaşındaki Batu Erilkun da onlardan biri. Türkiye’yi temsil eden Erilkun, “Türkiye Drone Millî Takımı’ndayım. Yurt dışındaki yarışlara da katılmak ve derece almak istiyorum. Kullandığımız drone’ler hazır değil. Biz yapıyoruz” dedi.