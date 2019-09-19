Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama dönemine hazırlık çerçevesinde partisine mensup milletvekilleriyle buluşacak. Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantıda MHP’nin yeni yasama yılındaki öncelikleri ve yol haritası belirlenecek. Öte yandan, yaz boyunca partisinin belediye başkanlığını kazandığı illeri ziyaret eden Bahçeli, bu ziyaretlerine ara vermeden devam edecek. Bahçeli’nin ilk aşamada Manisa ve memleketi Osmaniye’yi ziyaret etmesi öngörülüyor. MHP lideri Bahçeli’nin, illerin ardından partisinin kazandığı ilçelere de “tebrik” ziyaretleri gerçekleştirmesinin planlandığı öğrenildi.

Bahçeli’nin ayrıca son seçimlerde başarı elde ettikleri bir büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere, toplam 235 belediye başkanı ve partisinin il başkanlarıyla da Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya gelmesi planlanıyor.