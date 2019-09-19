Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti” diyen Çelik, özetle şunları kaydetti: Yargı reformu, şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir.

Tank Palet Fabrikası’nın mülkiyeti, yine Millî Savunma Bakanlığı’nda kalacaktır. Mülkiyet kimseye devredilmiyor. Burada ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil. Diyarbakır’da annelerin ortaya koyduğu yaklaşım aslında bütün dünya üzerinde de teröre karşı yükselen en güçlü sestir.