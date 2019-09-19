Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yaz döneminde yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 396 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, güvenlik korucularının da desteğiyle ülkenin huzuru ve kardeşliğini bozmaya çalışan, bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takip ve operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Şehir merkezi ve kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde de yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Kış ve bahar aylarında kırsalı YPG/PKK'ya adeta dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbe vurdu.

3 ayda 396 terörist etkisiz hale getirildi

1 Haziran-31 Ağustos'u kapsayan yaz döneminde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 28 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yaralanan 30 güvenlik görevlisi ve 9 sivil tedavi altına alındı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, bu süreçte örgüte yönelik yurt içi ve yurt dışındaki hava ve kara operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Yaz aylarındaki operasyonlarda, aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da yer aldığı 396 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1064 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 132'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.

Teröristlerin yaz döneminde eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Sözde sorumlular tek tek etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 7 Haziran'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisizleştirilen diğer teröristin ise 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri 12 Haziran'da Hakkari'de yakalandı.

"Kırmızı" kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu saptandı.

Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "kırmızı" kategoride aranan terörist Şerif Yakut, Bitlis'te 19 Haziran'da iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu tespit edildi.

Sivil ve bebek katili teröristler güvenlik güçlerinden kaçamadı

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda 28 Temmuz'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın, bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış 29 Temmuz'da Erzurum'da sağ olarak yakalanıp tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist, 2 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Harun Berxwedan" kod adlı PKK'lı terörist Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Yurt içi ile sınır ötesinde teröristlere yönelik büyük operasyon ve harekat

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" sürüyor.

Harekatla, Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca da Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 17 Ağustos'ta başlatılan "Kıran Operasyonu" da devam ediyor.

İllerdeki güvenlik birimlerinden timlerin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, yayla ve meralar kontrol edilip örgütün kullandığı mağara ve sığınaklar imha ediliyor.