Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
19.09.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,hava harekatı,pkk,
651325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651325.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER