Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”