Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen ve FETÖ’den açığa alınan polis İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu’nun telefonundan yerlerinin tespit edildiğini belirterek, “İlyas Uçar bana olay yerinin 1.5 kilometre kadar yakınının tespit edildiğini ancak buna rağmen tam yerinin neden bulunamadığına anlam veremediğini söyledi” dedi. Dursun Özmen’in tüm bilgi notlarını Sezgin Bozkurt’a yazdırdığını öne süren Kaya, “Ben tam olarak ne yazdığını bilmiyorum. Ben sadece gerekli yerlere iletmiştim. Bu talimatı Özmen’den aldım. Sezgin, sanık Dursun Özmen’e ‘Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim’ şeklinde beyanda bulunmuştu” bilgisini verdi. Duruşma ertelendi.