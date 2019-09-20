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TCDD'nin yeni müdürü Ali İhsan Uygun oldu
20.09.2019 - 05:12 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.
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651411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651411.aspx
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