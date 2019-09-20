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Kartal'da çöken binanın tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
20.09.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.
Etiketler : kartal,Uğur Mısırlıoğlu,tahliye edildi,
651505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651505.aspx
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