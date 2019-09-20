Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre 25 Temmuz’da Karabağlar’ın Eskiizmir semtinde oğluyla birlikte yaşayan görme engelli anneleri G.B.'den (75) haber alamayan kızları durumu polise bildirdi.

EVDE YARALI HALDE BULUNDU

İhbarı alan ekipler, eve gittiklerinde yaşlı kadını yaralı şekilde buldu. İlk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, ardından özel bir hastaneye sevk edildi. G.B.’nin oğlu B.B. (50) ise gözaltına alındı. Verdiği ifadelerde annesini darp ettiğini kabul etmeyen B.B., görgü tanığının ifadesi sonrasında tutuklandı.

İKİ AYDIR TEDAVİ GÖREN YAŞLI KADAN HAYATINI KAYBETTİ

İki aydır hastaneden tedavi gören yaşlı kadın ise dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. G.B.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



