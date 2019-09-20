“TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi”.
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2019 - 15:10 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT’in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül’de Irak’ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : mit,tsk,terörist,
651542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651542.aspx
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