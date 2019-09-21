Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, akademik yıl açılış töreninde yaptığı “Bazı üniversitelerimiz hâlâ kendinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkararak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz” sözlerinin ardından, incelemenin nasıl gerçekleşeceğinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı, rektörlerin performansını ölçmek için bir sistem kurdu. Sistemde yükseköğretime geçiş yapacak öğrencilerin tercihlerine rehberlik eden Üni-Ver sonuçları ile tüm kamu çalışanlarının çalıştıkları kuruma dair memnuniyetlerini değerlendiren Kamu-Ver sonuçları yer alıyor. Kamu-Ver ile ölçülen 56 bin 488’i devlet, 9 bin 884’ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 66 bin 372 çalışanın memnuniyeti de kurulan sistem üzerinden rektörlerle paylaşılacak.

GÖRÜŞ ALINACAK

Asistanlardan idari personele, yönetimden öğrencilere kadar pek çok kişinin memnuniyeti, piyasanın mezun değerlendirmesi de sistemde yer alacak. Sistem üzerinden rektörlerin hedeflediklerinin ne kadarını gerçekleştirdiklerin de tespit edilecek. Rektörler, 1 yılın sonunda performanslarını kendine ait bir şifre ile sistem üzerinden görebilecek. Değerlendirmelerin sonucu olumlu ise kendilerine teşekkür edilecek, eğer kötüyse uyarılacak ve kendisini düzeltmesi için fırsat tanınacak.

RAPORLAR SUNULACAK

Memnuniyete göre de üniversiteye kaynak ayrılacak. Bütün bu değerlendirme raporları Cumhurbaşkanlığına da sunulacak. Şu an sistem rektörlerin büyük bir kısmına ulaşmaya başladı. Kısa zamanda bütün rektörlere ulaşması öngörülüyor.



