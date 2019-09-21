Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırsal alanda faaliyet gösterirken pişman olup Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına teslim olan S.T, yaklaşık 4 yılda yaşadıklarına ilişkin bilgi verdi. İlk olarak İstanbul’daki HDP İl Başkanlığına getirildiğini burada binanın üst katında bulunan gizli bölmede 6 gün kaldığını belirten S.T, şunları kaydetti:

“Orada örgütün ideolojik kitaplarını okudum. Terör örgütü propagandası amaçlı sohbetler yapıyorduk. Daha sonra ise Diyarbakır’daki parti binasına yönlendirildim. Diyarbakır, Şırnak, Suriye ve Irak’ta kırsal bölgelerinde örgüte ait yerlerde kaldım. Irak’ın Gara bölgesinde 6 ay eğitim aldım. HDP binasında örgüte yönlendirmeler not alışverişiyle yapılıyordu. Notları yazan, yönlendirenler genelde HDP’de dururdu. Partide yetkisi yokmuş ya da ‘çaycı’ gibi görülürdü. Asıl yetkili olan kişiler onlardı. Batı’da HDP, Doğu’da ise DBP olarak binalarında bekliyorlar.”

Terör örgütü PKK ile HDP arasında bağ bulunduğunu dile getiren S.T, şunları söyledi:

“HDP, terör örgütü PKK’nın legal partisidir. İdeolojik olarak örgüte bağlı bir partidir. Kırsal alanda aralarında HDP’li milletvekillerinin bulunduğu 6 kişilik grubun örgütün Diyarbakır sorumlusuyla görüşmek için geldiklerini gördüm. Bu durum HDP ile PKK arasındaki bağlantının en iyi örneğidir. HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir.”

S.T, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin de şunları söyledi:

“Çünkü dağdaki gençler kamplardan kaçmaya çalışıyor, örgütten kurtulmak istiyorlar fakat gelemiyorlar. HDP isterse bunu yapabilir. Bu nedenle annelerin yaptığı eyleme destek verilmesi gerekiyor. Örgüt içinde üst düzeydeki teröristler de kaçıyor. Son dönemlerde örgüte katılım ciddi bir şekilde düştü.”