Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda önceki gün saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. İtrafiye müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yangının sabotaj olduğu tespit edildi. Bölgede oturan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla ağaçları ateşe veren kişinin görüntüsün çekti ve Alo 155’e ihbar etti. Emniyet birimleri kundakçıyı yangının çıktığı alana 100 metre mesafede yakaladı. Gözaltına alınan Y.A’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yaz turizm bölgelerindeki birçok yangının terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığına işaret etti ve Pendik’teki kişinin terör bağlantısının mevcut olduğunu duyurdu.

İşte Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada

ONLARCA DEKAR ARAZİ

PKK bu yaz çok sayıda orman yangını çıkardı. Teröristler İzmir (Karabağlar, Menderes, Selçuk, Foça), Çanakkale (Eceabat), Antalya (Manavgat, Gazipaşa), Mersin (Tarsus), Edirne (Keşan), Uşak (Banaz), Balıkesir (Edremit) ve Muğla’nın (Marmaris) da aralalarında bulunduğu çok sayıda şehirde yüzlerce dekar ormanı kül etti. Yakılan arazilerden biri de Pendik’te bulunuyordu. Göçbeyli Köyü yakınlarındaki ormanlık alan 11 Ağustos’ta yakıldı. Kundakçılar yakalanamadı. Yangını Ertuğrulgazi Mahallesi’nde suçüstü yakalanan kişinin çıkarıp çıkarmadığı araştırılıyor.

İKİYÜZLÜ ÇEVRECİLER

Yangınlar, sözde doğaseverlerin iki yüzlülüğünü de ortaya koydu. Maden sahalarındaki ağaçlar için eylem yapanlar, betonlaşmadan şikayet ettikleri “Susamam” şarkılarıyla halkı isyana çağıranlar yangınları PKK üstlenince sessizliğe büründü. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle seçim kazananlar da örgüte laf kondurmadı. İzmir ve Muğla’da Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin terör örgütü PKK’nın kınanması için önerge CHP’liler tarafından reddedildi.

LANETLEYEMEDİLER

İzmir’de AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan özetle “Ormanlarımız içindeki yüzlerce canlı türü ile birlikte yakan eli kanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kurum, kuruluş ve basın organlarıyla uluslararası güçleri İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak lanetliyoruz. PKK’nın şehit ettiği İzmirli asker, polis, ögretmen vb. tüm kamu görevlileri ile tüm sivil vatandaşlarımıza yardım edilmesini, çocuklarının okutulması için yardım kampanyası yapılmasını öneriyorum” şeklinde talepte bulundu. Ancak önerge CHP tarafından kabul edilmedi.

SKANDAL SAVUNMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Orada şehit olanlara yardım yapılmasıyla ilgili bir şey vardı, reddedilen de oradaki önergelerle ilgilidir” şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Muğla’da da 12 Eylül 2019 tarihinde AK Parti ve MHP’li Büyükşehir Meclis üyeleri kundakçı PKK’nın kınanması için önerge verdi. PKK’nın 40 günde İzmir’de altı, Muğla’da dört, Antalya’da üç, Mersin, İstanbul ve Balıkesir’de ikişer yangın çıkardığı ifade edilen önerge, CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.